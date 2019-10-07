Кубанских фермеров убеждали не выяснять, кто убил их внучку

Марина и Владимир Мищенко – фермеры из станицы Нижнебаканской Краснодарского края – не могут смириться с убийством их внучки Марины Негребы и пытаются выяснить, что случилось в конце июня 2015 года?

Девочка во время каникул гостила у них, помогала по хозяйству. В тот роковой день Марина осталась одна дома. Когда вернулась бабушка, она обнаружила дверь открытой, телевизор включенным, даже чай еще был теплым, но девочки нигде не было.

Кроме того, все видеокамеры оказались отключены.

Вскоре пришел дедушка, вместе они стали искать Марину и вызвали полицию.

Однако в районе двух часов ночи поиски прекратили. Возобновили же их только в 9 утра, когда подъехал некий человек на УАЗе.

Нашел тело девочки житель станицы, но ему в полиции рекомендовали об этом никому не рассказывать. Более того: в морг на опознание родных не пускали, так что отцу Марины Ивану Негребе и ее дедушке Владимиру Мищенко пришлось туда прорываться силой.

Тогда же они сфотографировали повреждения на теле ребенка, и сделали это не зря: часть из них в деле по какой-то причине отражена не была.

Дальше начались нестыковки по следствию, в результате чего родные девочки заподозрили, что по какой-то причине некто высокопоставленный не хочет, чтобы открылась правда.

Более того: некоторые эксперты напрямую советовали бабушке и дедушке Марины не задавать слишком много вопросов.

Кроме того, причиной смерти было указано утопление, но когда родные девочки обратились лично к главе СК РФ Александру Бастрыкину и добились эксгумации и повторной экспертизы уже в Москве, выяснилось, что ребенка задушили.

Почему под подозрение попадали второй дедушка девочки, сосед, выращивавший коноплю, и даже сами фермеры Мищенко? Почему в деле столько нестыковок, и действительно ли кто-то покрывает настоящего убийцу ребенка?

Расследование этой трагической истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".