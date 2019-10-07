Станислав Черчесов: Соболев вызван в сборную по делу, а не по просьбе трудящихся

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящих матчей отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Шотландии и Кипра.

"Мы идем от игры к игре. Перед каждым матчем возникают вопросы, которые надо решать. Сегодня у нас несколько игроков тренировались индивидуально, нам нужно понять их состояние. Турнирная таблица – это одно, а качество игры – совершенно другое. У нас сегодня будет теория, где мы поговорим о прошлом матче с шотландцами, оценим их возможности, чтобы быть максимально готовыми к ближайшей игре".

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в игре 12-го тура РПЛ с "Арсеналом" получил травму, вместо него в сборную получил вызов форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев. Наставник национальной команды прокомментировал свой выбор.

"На меня никак не влияло мнение общественности в вопросе вызова Соболева. Мы внимательно смотрели за его игрой, и наступило время, когда мы решили вызвать его в сборную, в которой он сегодня заслуженно находится. События, которые произошли, этому посодействовали, да и ситуация подсказывала. Важно, чтобы каждый новый игрок чувствовал себя полноценным членом команды, а не вызванным по просьбам трудящихся", – подытожил Черчесов.

Напомним, сборная России в рамках квалификации Евро-2020 одержала пять побед в шести играх и с 15 очками занимает второе место в группе I, лидирует Бельгия, в активе которой 18 очков. Подопечные Станислава Черчесова 10 октября сыграют в Москве с командой Шотландии, а 13 октября – с Кипром в Никосии.