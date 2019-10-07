"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

Ежедневно в Калининградской области тысячи ныряльщиков выходят в море за янтарем. Они покупают лодки и дорогое водолазное оборудование, чтобы испытать удачу на дне.

Ныряльщики не только нарушают закон, но и серьезно рискуют жизнью. Уже 12 человек ушли в море за добычей и не вернулись.

Кто и почему рискует жизнью на Балтике? Как правоохранительные органы Калининградской области борются с нелегальной добычей валютного камня под водой?

И когда остановят организованные преступные группировки ловцов янтаря?

Смотрите новый выпуск программы "Расследование Эдуарда Петрова" — "Ловцы янтаря" — в ближайшие выходные на телеканале "Россия 24".