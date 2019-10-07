К чемпионату Европы в Ростове откроют "Гандбол Арену" на 5 тысяч зрителей

До 2023 года а Ростове-на-Дону откроют "Гандбол Арену" на пять тысяч зрителей. Об этом "Дон-ТР" сообщил глава региона Василий Голубев. Также стало известно, что к этому времени планируют завершить и реконструкцию Дворца спорта.

В общей сложности на реализацию проектов потратят порядка полутора миллиардов рублей. Губернатор отметил, что все работы должны быть закончены в срок, так как уже в 2024 году город станет столицей чемпионата Европы по гандболу.

Напомним, в 2019 году неподалеку от парка Островского построят еще один спорткомплекс, куда переедет клуб "Ростов-Дон" на время ремонтных работ в Дворце спорта.