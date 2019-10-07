Расшифровано "проклятье танцовщицы", жившей в Кесарии полторы тысячи лет назад

Археологу из Италии Аттилио Мастрочинке с помощью новейших технологий удалось расшифровать так называемое "проклятие танцовщицы" возрастом около полутора тысяч лет.

Свинцовая пластина с полустершейся надписью была обнаружена на территории Израиля в середине XX века, и больше 70 лет ученые пытались разобрать текст, пишет "РГ".

Только сейчас с помощью специальной компьютерной программы удалось узнать, что текст этот, написанный на греческом языке, занимает 110 строк и посвящен танцовщице Манне, которая выступала в Кесарии — городе, построенном царем Иудеи Иродом Великим.

Это — магическое заклинание, в котором недоброжелатель Манны призывает древнеегипетских богов и демонов разных стихий навлечь на танцовщицу разного рода неприятности.

В частности, автор текста просит "связать ей ноги и руки, закрыть глаза и всячески препятствовать ее выступлению, чтобы в итоге она потеряла равновесие.

Вероятно, текст этот написал кто-то из конкурентов танцовщицы.