В Феодосии начались работы по подъему боеприпасов с затонувшего судна "Жан Жорес"

В Феодосии морской спецотряд МЧС начал подготовку к проведению работ по подъему боеприпасов с затонувшего грузового теплохода "Жан Жорес". Судно находится на глубине порядка тридцати метров, передает служба информации "Вести – Севастополь".

Специалисты уже осмотрели место для швартовых работ. В настоящий момент район операции закрыли для маломерных судов. Прибрежная зона также будет регулярно патрулироваться. Утилизация поднятых взрывоопасных предметов пройдет на специальном полигоне.

Решение о подъеме и утилизации снарядов с судна приняли 4 октября в рамках заседания комиссия по ЧС в городе Феодосия. В нем участвовали все ответственные ведомства и службы Крыма.

Напомним, в годы ВОВ у побережья Феодосии затонул теплоход "Жан Жорес", занимавшийся транспортными перевозами в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. В 1942 году во время авиационной атаки кораблю были нанесены значительные повреждения. Однако вскоре судно было отремонтировано. Но спустя всего пару дней теплоход подорвался на магнитной мине. И его было решено затопить в бухте.