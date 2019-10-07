После пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле стоит в пробках весь север Москвы

В Алабяно-Балтийском тоннеле, где днем горел пассажирский автобус, частично открыли движение — пока лишь в сторону Большой Академической улицы. Возгорание полностью ликвидировано. Известны ли уже причины пожара? И что с пробками?

На месте пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле работают представители всех экстренных служб города. Сгоревший автобус, от которого остался только остов, уже эвакуировали из тоннеля.

Пожар в тоннеле вспыхнул примерно в обед, загорелся пассажирский автобус. К счастью, всем пассажирам удалось эвакуироваться из него еще до приезда спасателей. Однако в тоннеле было очень сильное задымление. Другим водителям пришлось сдавать задним ходом, чтобы выбраться из тоннеля.



Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю открыто лишь в одном направлении — со стороны улицы Алабяна в сторону Большой Академической. Другая сторона пока закрыта, что, конечно, сказалось на трафике на московских улицах. В пробках стоит весь север Москвы — Ленинградское шоссе, Большая Академическая и прилегающие к ней улицы. Совет водителям — заранее выбирать пути объезда.