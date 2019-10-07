Голкипер сборной Франции и "Тоттенхэма" Льорис выбыл до конца года

Вратарь сборной Франции и лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис, получивший травму в матче восьмого тура английской премьер-лиги с "Брайтоном" (0:3), выбыл из строя до конца текущего года.

В самом начале первого тайма француз вывихнул локтевой сустав во время падения после того, как отбил мяч перед собой. После этого футболиста унесли с поля на носилках, ему потребовалась кислородная маска.

"Трудно сказать точно, как долго он будет недоступен, – заявил наставник сборной Франции Дидье Дешам, слова которого приводит Sport24.ru со ссылкой на France24. – Его точно не будет с нами сейчас и в следующем раунде квалификации. Почти наверняка он не вернется на поле в 2019 году".

Напомним, Льорис – воспитанник "Ниццы", откуда летом 2008 перешел в "Лион", а летом 2012 переехал в Лондон за 12,6 миллионов евро. Уго является капитаном сборной Франции, с которой он стал чемпионом мира в 2018 году.