Во дворе Зимнего дворца появится семитонная скульптура "Карлота"

В Эрмитаже появится скульптура "Карлота". Сегодня ей помогали устроиться на новом месте, передает ГТРК "Санкт-Петербург". Речь идет о семитонном чугунном арт-объекте, созданном современным испанским художником Жауме Пленсы.

Сборку огромной черной головы головы в Большом дворе Зимнего дворца жители Петербурга могли наблюдать только через решетку закрытых ворот, так как понедельник является в музее выходным днем. Конструкция будет собрана из отдельных блоков. Все работы планируют закончить уже вечером.

"Карлота" представляет собой не просто скульптуру. Это своеобразная оптическая иллюзия. На расстоянии лицо статуи кажется естественным, однако при ближайшем рассмотрении становится заметно, что пропорции нарушены. Глаза статуи закрыты, и она как будто предлагает последовать своему примеру. Как рассказал автор, "Карлота" является символом человеческой мечты, представить которую можно только с закрытыми глазами.

Увидеть "Карлоту" можно будет уже с завтрашнего дня. В Санкт-Петербурге гостья проведет зиму. А покинет территорию Зимнего дворца она в апреле.