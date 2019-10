Трамп: Россия и Китай не рады уходу американцев из Сирии

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай не рады его решению вывести американские войска из северной Сирии, где они находятся с 2014 года вопреки позиции официального Дамаска.

Об этом глава Белого дома написал Трамп на своей странице в Twitter.

I was elected on getting out of these ridiculous endless wars, where our great Military functions as a policing operation to the benefit of people who don’t even like the USA. The two most unhappy countries at this move are Russia & China, because they love seeing us bogged.....