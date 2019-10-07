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Ситуация на Украине 31 минута назад

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7 октября 201919:27 Андрей Архипов

Шахтёры выставили ультиматум Киеву

Мало было проблем у президента Украины после публикации стенограммы его телефонных переговоров с Дональдом Трампом, так теперь ещё и шахтёры на пороге зимы отказываются пополнять запасы энергоносителей до тех пор, пока им не выплатят зарплаты.

Невозможность работать “на пустой желудок” выразили горняки шахты “Горская”, расположенной в Луганской области. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Свой отказ спускаться в забой шахтёры объяснили отсутствием сил, как физических так и моральных. Уже три месяца они не получали зарплату, выживая на редкие подачки от руководства шахты.

Работники “Горской” не одиноки в своих требованиях. За последние пару месяцев требование поразись долги по зарплате выдвигали на шахтах “Кураховская”, “Украина”, “Капитальная”, “Бужанская”.

Но у тружеников “Горской” ещё и невыносимые условия работы. Ещё в конце августа ситуация на шахте была критической. Из-за нехватки электроэнергии не справлялись насосы и забой оказался под угрозой затопления.

Но денег на поддержку работников отрасли в бюджете, вероятно нет. собственная угольная промышленность Украины стагнирует под прессингом политической нецелесообразности. Киев дано и уверенно идёт курсом на удовлетворение нужд производителей энергоносителей в США.

Причём угодить им пытаются любыми способами. Ещё свежи в памяти закупки угля в ЮАР, которые так нахваливал бывший президент Украины Пётр Порошенко, называя их прекрасным способом освободиться от энергетической зависимости от России. То, что за этой политической акцией (с точки зрения экономики сделка была разорительной, а цена южноафриканского угля в несколько раз превышала его стоимость при закупке у собственных производителей) уничтожалась собственная отрасль — в расчёт не ставилось.

После очевидного провала с покупкой заморского угля, Киев заявил, что нет ничего лучше , чем покупка сжиженного природного газа в США. Цены вновь не берутся в расчет.

К тому же в украинском руководстве уже не первый год проваливаются попытки продать партнерам в Вашингтоне ржавеющую газотранспортную сеть страны. Неудачи объясняются просто.

В Киеве боятся продешевить, понимая, что продать контроль над газовой сетью можно только один раз. В Вашингтоне же не видят пока ни одного повода для покупки трубы, проложенной по территории Украины, до тех пора пока не появится вероятность того, что через эту трубу Россия согласится поставлять газ в Европу.

Пока же Вашингтонским интересам больше отвечает не покупка “Нафтогаза”, а внедрение в его руководство своих людей. Причём нефинансовый захват украинских энергетических компаний — это именно то, что сейчас является предметом разгоревшегося конфликта Трампа и Байдена.

Глава Белого дома считает, что сын Джо Байдена, а и он сам активно вмешивались в украинский истеблишмент, навязывая руководству в Киеве свои интересы в газовом секторе.

Но, похоже, под тебе обвинения теперь попадёт и сам Трамп. Associated Press сообщает, что ряд американских бизнесменов из близкого круга нынешнего президента США весной этого года пытались сменить председателя правления “Нафтогаза” на человека, способного обеспечить контрактами компании, которые контролируются друзьями Трампа.

Впрочем, остаться без контроля над трубой не так печально, как остаться без контроля над страной.

Именно этим пугают Киев депутаты Одесской области. Они требуют от руководства страны остановить закон о продаже земли иностранным покупателям, аргументировано полагая, что утрата собственности над землёй будет означать и потерю контроля территорий.

Копию депутатского документа опубликовал на странице в Facebook член Верховной рады Алексей Гончаренко. Он уверен, что в своей нынешней форме закон несёт прямую угрозу существованию фермерских хозяйств на Украине, а вместе с ними и всем жителям сёл на территории страны, которые попросту лишаться средств к существованию.

Деньги от распродадим украинских земель конечно смогут пополнить бюджет и, возможно, даже помогут решить проблему с выплатами зарплат в других секторах экономики и в той же угольной отрасли, но, как и с газовой трубой, сделать это можно будет только один раз в истории.

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