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7 октября 201919:20

КХЛ. "Металлург" переиграл "Салават Юлаев", "Трактор" уступил "Автомобилисту"

video.khl.ru

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл уфимский "Салават Юлаев", забросив три безответных шайбы – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Денис Паршин, Роман Любимов и Богдан Потехин, забившие на 16-й, 30-й и 57-й минутах соответственно. Сергей Мозякин записал на свой счет две результативные передачи.

В параллельной игре "Автомобилист" на домашнем льде в Екатеринбурге переиграл челябинский "Трактор" (3:0) благодаря шайбам Дэна Секстона, Найджела Доуса и Артема Гареева (ПВ).

"Автомобилист" с 21 очком занимает третье место в Восточной конференции, "Салават Юлаев" (17 очков) в ней же расположился на шестой строчке, "Трактор" (15) – на восьмой, а "Металлург" (11) – на 11-й.

В следующем матче "регулярки" КХЛ екатеринбуржцы сыграют со СКА, уфимцы – "Барысом", челябинцы – с московским "Динамо", а магнитогорцы – с "Адмиралом".

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