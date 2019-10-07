Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции уничтожением ее экономики в случае ее неверных действий в Сирии. Соответствующее заявление американский лидер сделал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, если Турция сделает что-либо, что он при своей "большой и исключительной мудрости" сочтет непозволительным, то экономика страны будет полностью уничтожена и стерта. Американский лидер отметил, что делал это и раньше.

Такое заявление Дональд Трамп сделал, по данным некоторых американских СМИ, на фоне ситуации с выводом американских войск с севера Сирии. При этом лидер США самостоятельно не пояснил, о каких именно действиях Турции говорит.

Ранее сообщалось, что Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности. При этом позже в Белом доме сообщили, что Штаты не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции.

Некоторые СМИ отметили, что в понедельник, 7 октября, американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Такими действиями Штаты оставляют без защиты курдские отряды, а также освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов.