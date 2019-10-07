Отвода техники не состоится: по Донбассу опять стреляют

Донецк в понедельник, 7 октября, вновь оказался под обстрелом. Украинские силовики били по северной части города и ее ближайшим окрестностям. Также удары наносились по поселку Старомихайловка — это уже к западу от Донецка. Разрушения серьезные и они зафиксированы. Именно таким образом Киев, надо полагать, готовится к разведению сил на линии соприкосновения, на которое он сам согласился.

В детском саду — тихий час. Дети хоть и лежат с закрытыми глазами, но готовы в любую минуту спуститься в подвал. Во время прошлого обстрела группа была пустой по чистой случайности.

"Детишек, слава Богу, не было — группа недействующая. Мы тут только сделали ремонт, планировали из другой группы сюда перевести ребят", — рассказала заведующая ясли-садом "Пчелка" поселка Старомихайловки Елена Демина.

Повреждения по всей улице фиксируют офицеры Совместного центра и координации. Все материалы затем передаются в ОБСЕ.

"Были повреждены дома по улицам Чкалова, Шевченко. Снижения напряженности никакого нет у нас, после первого числа только увеличивается количество обстрелов по всей линии соприкосновения", — прокомментировал официальный представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Алексей Лукьянченко.

Старомихайловка — самая окраина Донецка. Отсюда Красногоровка, где находятся уже подразделения ВСУ фактически в прямой видимости. За последние несколько суток количество обстрелов увеличилось в разы. Пострадала также и стоматологическая клиника. Район густонаселенный — много детей, школа и садик.

Местные жители рассказывают, что за все эти годы уже как-то адаптировались, привыкли к происходящему. Но все равно страшно, потому что не знаешь, когда начнутся атаки. Например, как в этот раз — страшный обстрел ни с того ни с сего. Еще одна женщина просит: "Не стреляйте. Мы уже устали от этих обстрелов. У нас уже просто крик души, должно же быть прекращение всего этого".

"Обстрелы в минувшие сутки, в контексте происходящего, стали уникальными. Такое впечатление, как будто они с цепи сорвались. Вот если рассматривать цифры, почти 900 боеприпасов упало за минувшие сутки на территорию нашей республики. До этого, например, было 300 с небольшим", — сообщил официальный представитель Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Вот так заканчивается так называемый день "ноль", когда в соответствии с подписанным в Минске планом-графиком стороны должны уведомить ОБСЕ о местонахождении своих сил в точке предстоящего разведения, что и сделали в ДНР.

"Разрушения фиксируются только с нашей стороны, соответственно стреляет и нарушает режим прекращения огня украинская сторона. Мы уже знакомы с такой практикой, когда она пыталась избежать разведения сил и средств на станице луганской и 89 раз отказывалась от разведения на основании того, что якобы идут нарушения, хотя на самом деле эти обстрелы и происходили с их стороны", — прокомментировала министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель ДНР в Контактной группе Наталья Никонорова.

В соответствии с последними договоренностями, в следующие сутки стороны должны уведомить ОБСЕ о готовности начать процесс развода сил и приступить к нему уже 9 октября.