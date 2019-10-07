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7 октября 201921:06 Анастасия Попова

Макрон против мигрантов: во Франции прошли дебаты на тему беженцев

Макрон против мигрантов: во Франции прошли дебаты на тему беженцев

В эти минуты у берегов острова Лампедуза идет масштабная поисковая операция. Итальянские спасатели ищут в море мигрантов с затонувшего судна. По данным на этот час, погибли 13 человек. Еще более 20 выжили. Среди жертв и пострадавших в основном женщины и дети. Местные СМИ, между тем, приводят статистику. За последние 2 месяца после того, как пост главы МВД покинул Маттео Сальвини, число нелегалов, прибывающих по морю на Апеннины, увеличилось почти в два раза. Ситуация с мигрантами с Ближнего Востока и Северной Африки в центре внимания и в Париже. Этой теме были посвящены дебаты в Национальной ассамблее. Глава МВД Франции пытался объяснить депутатам, почему поток беженцев в республику не ослабевает, а, напротив, постоянно растет. Что ему ответили на это политические оппоненты во главе с лидером партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен?

В ожидании своего выступления министр внутренних дел Кристоф Кастанер не отрывался от телефона и нервничал — его неосведомленность о теракте в парижской префектуре едва не стоила ему кресла главы МВД. Его выступление оппоненты не слушали и пытались сорвать. Но он не сдавался, приводил хорошую статистику, уверял, что Франция может выполнить свои европейские обязательства и помочь всем. Притом, что в Европе число просящих убежище упало, а вот во Франции, наоборот, выросло. Хорошие выплаты, возможность перевезти еще и семью, бесплатное лечение для всех, поддержка на всех уровнях сделала страну привлекательной, но эффективных программ интеграции всех этих людей нет и предстоит сделать многое. Расписывался в бессилии премьер министр Эдуард Филипп:

"В течение последних лет мы проводим миграционную политику, которая работает. Но мы не достигли всех наших целей. Борьба с нелегальной миграцией, безусловно, постепенно набирает эффективность. При этом нам важно учитывать тот факт, что Франция не должна быть не более и не менее привлекательной для жизни страной, чем соседние государства".

Первый этап обсуждения растянулся на четыре часа. Инициатор Макрон обещал предложить меры по ограничению потока беженцев, доказывая, что его партия не оторвана от народа. Судя по первому дню, разворота в политике не случилось.

Открывая в нижней палате парламента диалог по вопросу миграции, Эммануэль Макрон пытается добиться несколько целей сразу. Он вносит сумятицу в ряды правых, а, с другой стороны, отвлекает внимание французов от проблем с безопасностью. А еще это попытка перетянуть на свою сторону избирателей Марин Ле Пен в преддверии муниципальных выборов следующего года. Впрочем, сама лидер "Национального объединения" сохраняет спокойствие. На вопрос о том, какова цель господина Макрона, она отвечает: "Пустить пыль в глаза, как делали все его предшественники".

Миграция и терроризм связаны напрямую, считает Марин Ле Пен. Как оказалось, один из имамов, который конвертировал в ислам француза Микаэля Арпона, и надоумил его зарезать полицейских в префектуре, приехал во Францию из-за рубежа. Ему уже выдавали предписание покинуть территорию страны за радикальные салафистские проповеди, но он бумагу проигнорировал и остался работать в мечети.

Напавший на своих сослуживцев, Микаэль еще в 2015 году открыто поддержал атаки на издание Charlie Hebdo, демонстративно отказывался от "западной одежды", писал жене смс, призывая встать на путь истины, так что она даже пыталась предупредить одного из его коллег полицейских о том, что готовится нечто страшное. О радикальных взглядах человека, имевшего доступ к самой секретной информации и личным данным сотрудников префектуры, знали несколько лет, но никто ничего не сделал.

"Что еще должно случиться, чтобы господин Кастанер ушел в отставку? Чтобы он понял тот серьезный провал, к которому привела его политика. Четверо полицейских погибли, полная несостоятельность, грубый обман", — заявила депутат Национального собрания Франции, лидер партии "Национальное объединение".

Сам Кастанер не стал дожидаться окончания дебатов по миграции — зал покинул раньше всех, сославшись на встречу с родственниками погибших.

Политический скандал журналисты уже назвали штормом в правительстве, грозящим подорвать рейтинг Эммануэля Макрона.

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