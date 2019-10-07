Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером. В военном ведомстве отметили, что он состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу вместе с президентом России Владимиром Путиным прогулялись по сибирской тайге.