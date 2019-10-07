Грузовые поезда по Крымскому мосту запустят позже из-за уникальной усадьбы

Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, грузовых — в июне 2020 года. Это связано с обнаруженным уникальным памятником археологии — античной усадьбой.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Минтранса России. Двухпутные дороги свяжут мост с сетью дорог на материке и полуострове. С керченской стороны подходы введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова уже в конце текущего года, именно она позволит запустить движение составов, обеспечивающих перевозку пассажиров. Второй этап завершится в июне 2020 года, благодаря чему на мосту и подходах откроется грузовое движение.

Сроки открытия связаны с переносом участка керченского прохода. Это позволит сохранить античную усадьбу, которая была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству, сообщает РИА Новости.

Ученые Института археологии РАН отметили, что решение сохранить античную усадьбу в Керчи является важным для науки. Заведующий отделом полевых исследований Александр Масленников рассказал, что аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и подобной сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье. По его словам, уникальность данного памятника археологии заключается в высоком уровне строительного дела. "У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности", отметил Масленников. Он предполагает, что основателем усадьбы мог быть член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора.

Комплекс из сорока помещений и девяти дворов археологи обнаружили в районе Керчи осенью 2018 года. Исследования усадьбы охватили более пяти тысяч квадратных метров.