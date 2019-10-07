Маршрутка врезалась в грузовик в Курске: есть жертвы

Маршрутное такси въехало в стоящий большегруз в Курске в понедельник вечером, после чего в него врезался легковой автомобиль.

По предварительным данным, двое человек погибли, еще пятеро получили различные травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курского МЧС, в момент ДТП в маршрутке находились десять человек.

Полиция выясняет обстоятельства дорожного происшествия.