Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице. После трехраундового поединка он перенес инсульт и впал в кому.

"Бекзод скончался в ночь на понедельник. Был инсульт. Он впал в кому после боя", – приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС.

27-летний Бекзод Нурматов провел за карьеру 13 поединков, одержав 11 побед и потерпев два поражения.