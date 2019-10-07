Россиянка Блинкова уступила украинке Козловой на старте турнира в Линце

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела преодолеть барьер первого кругу турнира в австрийском Линце. В трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7) она уступила представительнице Украины Екатерине Козловой.

Соперницы провели на корте 2 часа 54 минуты. Во втором круге украинская теннисистка встретится с победительницей матча между швейцаркой Штефани Фегеле и Марией Саккари из Греции.

Напомним, что призовой фонд турнира в Линце превышает 225 тысяч долларов.