"Девочки пострадали за вранье": племянник Хачатуряна объяснил избиение сестер

Защитник Михаила Хачатуряна, его племянник Арсен, продолжает отстаивать честь своего дяди. Накануне был опубликован фрагмент переписки родственника с одной из сестер, в которой фигурирует снимок окровавленной Ангелины. Увечье девочке нанес отец ключами.

В разговоре с "360" Арсен Хачатурян прокомментировал данный инцидент. Судя по переписке, стало понятно, что племянник знал об издевательствах над девочками, но молчал. По мнению Арсена, сестры пострадали за вранье и ничего плохого в этом нет.

По словам защитника убитого, данная переписка — ерунда, на которую он даже внимания не обращает. Арсен отметил, что это все "желтая пресса". По его словам, Михаила Хачатуряна сделали тираном, но при этом парень не отрицает, что мужчина действительно воспитывал дочерей "чуть жестче", чем обычно принято в семьях.

Арсен рассказал, каким образом Ангелина получила травму. По его словам, каждое воскресенье Михаил ездил в церковь. Когда он вернулся оттуда, то увидел ключи в замке и спросил у девочек, выходили ли они на улицу. Те ответили, что сидели дома. Племянник отметил, что Хачатурян никогда не любил вранье, потому он взял ключи и кинул их в Ангелину, попав в лицо. "Вот и все, вот какая была история с этой фотографией (в переписке). Ничего здесь плохого я не вижу", — заявил Арсен.

Это уже не первый случай, когда племянник не видит ничего плохого в действиях своего дяди. Ранее было опубликовано видео, на котором Хачатурян ругает девочек за большое количество съеденных конфет и пустые обертки от них. На кадрах мужчина оскорбляет дочерей и ударяет одну из них. Арсен заявил, что данное видео только еще раз доказывает, что сестры вели себя не так, как подобает.