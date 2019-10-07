Москва обвинила Киев в насильственной украинизации школьников

Власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, сопровождающийся еще большей дискриминацией русского языка.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в министерстве иностранных дел РФ, комментируя информацию о переводе с сентября 2020 года русскоязычных школ на Украине на государственный язык обучения.

Напомнив, что Венецианская комиссия Совета Европы порекомендовала внести существенные изменения в закон "Об образовании", которые были проигнорированы руководством Украины, МИД РФ отметил, что история учит тому, что государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности "никогда не будет прочным и стабильным".

На Смоленской площади призвали Киев пересмотреть свою языковую политику, на деле доказав свою приверженность европейским и общечеловеческим ценностям.

Одновременно во внешнеполитическом ведомстве России выразили надежду, что международные правозащитные организации дадут принципиальную и внятную оценку инициативе Украины.