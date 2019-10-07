Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского. Он арестован до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Украинский политический деятель в 2016 году стал участником дорожного конфликта. Он вступил в словесную перепалку с мужчиной, в ходе которой выстрелил ему из наградного пистолета в ногу. Тогда в Генеральной прокуратуре пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках "необходимой обороны", которая исключает его уголовную ответственность. Пострадавший, в свою очередь, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Госбюро расследований Украины отменило постановление о закрытии уголовного дела и объявило Пашинскому подозрение в нанесении умышленного телесного повреждения, сообщает телеканал "Наш".

Во время заседания судья заявила, что постановление может быть оспорено в Киевском апелляционном суде в пятидневный срок. Адвокат Пашинского Андрей Федур сообщил, что будет обжаловать приговор.