Баскетболисты "Зенита" обыграли ЦСКА в Единой лиге

Баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке не сумели взять верх над санкт-петербургским "Зенитом" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Гости обыграли более именитого соперника со счетом 82:79 (22:27, 24:22, 20:13, 16:17).

Самым результативным игроком встречи, прошедшей в Москве, стал баскетболист ЦСКА Дэрран Хиллиард, набравший 16 очков. У "Зенита" Евгений Воронов записал в свой актив 15 баллов.

Действующий победитель Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел уже второе поражение на старте турнира, добившись лишь одной победы.