Задержан водитель, насмерть сбивший женщину с двумя детьми

Полицейские задержали мужчину по подозрению в том, что он в Белгородской области насмерть сбил троих человек, двое из них дети.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, трагедия случилась на автодороге "Россошь - Старобельск — Лозная" вблизи хутора Клиновый Белгородской области. Примерно в 17:25 минут, водитель, управляя отечественным автомобилем, наехал на женщину с двумя детьми — 10-летней девочкой и 12-летним мальчиком. Все трое от полученных травм скончались на месте. Мужчина скрылся с места преступления.

Им оказался 30-летний местный житель, не имевший водительского удостоверения, ранее многократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственности за езду в пьяном виде.

По предварительным данным задержанный совершил наезд на женщину с детьми также в нетрезвом виде.