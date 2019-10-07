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7 октября 201922:46

В Германии мужчина угнал грузовик и протаранил автомобили, более 10 человек пострадали

fr.de

В немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан грузовик въехал в легковые автомобили, стоявшие на светофоре. В результате происшествия пострадали шестнадцать человек.

По данным Frankfurter Rundschau, мужчина угнал автомобиль, а затем преднамеренно направил его в стоявшие легковушки. Очевидцы утверждают, что слышали, как мужчина несколько раз прокричал "Аллах".

Водитель арестован и доставлен в полицейский участок. В настоящее время проводится расследование по факту случившегося и устанавливаются мотивы поступка мужчины.

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