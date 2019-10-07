Олег Знарок: ребята проявили характер в игре со СКА

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок похвалил свою команду за победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, наставник красно-белых признал, что игра получилась тяжелой.

"Ребята играли с ошибками, но проявили характер. Ложились под шайбы. Обыграть такую команду дорогого стоит. Тяжелая игра", – цитирует Знарка РИА Новости.

Напомним, что "Спартак" на выезде обыграл СКА в овертайме со счетом 3:2.