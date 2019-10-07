Россиянка Калинина стала второй на Кубке мира по кайтбордингу

В Италии состоялся заключительный этап Кубка мира по кайтбордингу в дисциплине "Формула кайт". В Кальяри приехали сильнейшие спортсмены, чтобы разыграть медали турнира. Обладательницей серебра стала россиянка Елена Калинина.

На заключительном этапе она оказалась лишь четвертой. Однако этого ей хватило, чтобы завоевать итоговое второе место в женском зачете Кубка мира. Победу же одержала американка Даниэла Мороз. Третьей стала ее соотечественница Кирстин О’Брайан.

В мужском зачете не было равных представителям Франции. Аксель Мазелла завоевал золотую медаль, Нико Парльер – серебро, а Максм Ночер – бронзу.