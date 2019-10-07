ВВС Турции нанесли удар по базе курдских формирований на северо-востоке САР

Турция, судя по всему, начала подготовку к уже третьей трансграничной операции против формирований сирийских курдов на севере этой страны.

ВВС Турецкой Республики нанесли удар по базе курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (SDF) в городе Эль-Маликия на северо-востоке провинции Хасеке в Сирии, находящейся под контролем этих формирований. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Как уточняется, удары были нанесены по району Телль-Тавиль. Информации о жертвах и пострадавших среди курдских бойцов не поступало.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: цель трансграничной операции — создание 30-километровой буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы. До сих пор сдерживающим фактором военной операции служили американские подразделения, развернутые на этих территориях, напоминает телеканал "Россия 24".

И вот сегодня утром Вашингтон начал отвод своих частей из турецкого приграничья, таким образом выводя их из-под удара союзников по НАТО, на что очень рассчитывали курды.