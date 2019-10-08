Дни Голландии сочтены

Королевство Нидерланды — и только так. Амстердам стремится закрепить свое имя на международной арене, забыв про Голландию. С чем это связано?

Голландии больше не будет. Правительство этой страны собирается провести ребрендинг и превратить ее в Нидерланды Таким образом решено обновить имидж государства на мировой арене. Национальный ребрендинг официально поддержали лидеры бизнеса, совет по туризму и центральное правительство.

Настоящую кампанию собираются развернуть уже в этом году. Затем Нидерланды станут официальным названием страны на конкурсе Eurovision в мае в Роттердаме, а также во время Олимпийских игр в Токио.

Делают это для того, чтобы избавиться от имиджа страны легких наркотиков и легализованной проституции. Как рассказали в местном МИДе, Амстердам хочет создать новый образ открытой, новаторской и всеохватывающей страны. Еще одна причина — повысить популярность провинций. Весной местное бюро по туризму и конгрессам заявило, что собирается притормозить продвижение Амстердама — уж слишком много в городе туристов. В 2018 году столицу посетили 20 миллионов человек — это больше, чем все население Нидерландов. Поэтому уже началась кампания по продвижению Гааги.

К тому же, это дань европейской политике толерантности и акцента на регионах. Северная и Южная Голландия — провинции на побережье Нидерландов. Да, там расположены три самых крупных города: Амстердам, Роттердам, Гаага. Да, это исторически самая развитая в промышленном отношении область. Но есть ведь еще 10 регионов, жители которых раздражаются, когда их именуют голландцами. Это как назвать Британию Англией, обидев шотландцев и валлийцев.

В Нидерландах сейчас вообще набирают обороты всяческие переименования. Буквально месяц назад музей Амстердама заявил, что Золотого века голландской культуры больше не существует. Объяснение такое — в XVII веке, когда страна достигла наивысшей стадии культурного и экономического развития, были война, принудительный труд и торговля людьми. Получается, что голландские музейщики застеснялись колонизаторского прошлого. Rijksmuseum переименовал картину "Молодая негритянская девушка", убрав слово "негритянская". Таким же образом, новые имена получили еще более 100 полотен. А Mauritshuis, ведущий музей Гааги, убрал из фойе статую Иоганна Морица, поскольку тот был правителем голландских колоний в Бразилии.

Некоторые называют это сезонным обострением, которое Голландия переживает с приближением Рождества. Ведь в Нидерландах местного Санта-Клауса – Синтерклааса – сопровождают, согласно традиции, темнокожие помощники. И последние лет сорок идет борьба с этой, как говорят некоторые, колониалистской традицией.

Начиная с XVII века, у Нидерландов были обширные империи. Местное население порабощали, опираясь на мощный флот и войска. С непокорными жестоко расправлялись. Голландская колониальная система привела к экономическому подъему, быстрому росту торговли и судоходства, усиленному накоплению богатств в руках голландских купцов и банкиров. И просуществовала она вплоть до Второй мировой войны и освобождения Индонезии в результате войны за независимость, а также деколонизации Суринама в 1975 году.

"Чувство вины в отношении народов, которые ранее были порабощены государственными колонизаторами, европейскими колонизаторами, достаточно распространенное явление в Европе. Не исключаю, что смена наименования должна оказать положительный эффект на отношение государства с национальными диаспорами — выходцами из бывших колоний Нидерландов", — комментирует ситуацию проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по международному сотрудничеству, кандидат юридических наук Александр Линников.

Впрочем, сегодня бывшие колонии вряд ли будут чего-то требовать от Голландии или от Нидерландов, считают специалисты. И уж точно ребрендинг не повлияет на взаимоотношения с другими государствами. Но потратиться на новый имидж придется значительно.

"При должной и соответствующей информационной политике, скажем, буквально через 5 лет ни у кого не возникнет никаких вопросов, как надо называть Голландию", — считает доцент департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ Павел Родькин.

Происходящее можно назвать поляризацией политкорректности. Это самый простой и удобный способ разрешить возникающие проблемы. Новое имя — как способ обрести новую историю и забыть о неудобной.