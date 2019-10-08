Полиция Германии: грузовик, который в Лимбурге въехал в легковушки, был угнан

Правоохранители Германии подтвердили, что грузовой автомобиль, который в понедельник, 7 октября, в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен) въехал в легковые автомобили, стоявшие на светофоре, был ранее угнан. Об этом сообщает агентство DPA.

В ходе расследования полицейским удалось выяснить, что грузовик угнали недалеко от места, где и произошло ЧП, — у местного железнодорожного вокзала. К настоящему времени известно о 17 пострадавших. Водителя грузовика задержали, передает ТАСС.

По данным издания Frankfurter Neue Presse, мужчина угнал грузовой автомобиль и преднамеренно направил его в легковые машины, стоявшие на светофоре. Было повреждено восемь автомобилей. По словам очевидцев, в речи мужчина несколько раз произносил слово "Аллах". Правоохранители Западного Гессена призывают воздержаться от спекуляций на тему возможных мотивов злоумышленника.