На 1-й Брестской улице в Москве забил фонтан высотой в несколько этажей. Видео

Посреди улицы в Москве забил фонтан высотой в несколько этажей. Это произошло из-за прорванного водопровода на 1-й Брестской улице. Водяной столб заблокировал движение по двум полосам дороги.

Аварию ликвидировали за полчаса, передает телеканал "Россия 24". Во время ремонта воду в соседние здания подавали по временной схеме.