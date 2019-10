Электронные сигареты тоже вызывают рак легких

Между паром из вейпов и заболеванием раком легких выявлена прямая связь. Ученые из медицинской школы Нью-Йоркского университета опубликовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences результаты исследования влияния дыма электронных сигарет на здоровье. Это первое исследование, доказавшее точную связь рака и курения электронных сигарет, подчеркивает РИА Новости.

Для исследования использовались мыши. 40 лабораторных животных в течение 54 недель подвергали воздействию пара из вейпов. В результате 22,5 процента мышей заболели раком легких. У 57,5 процента грызунов обнаружены предраковые поражения мочевого пузыря.

Пар электронных сигарет повреждает ДНК мышей, сообщили ученые. Это вызывает рак легких и, возможно, рак мочевого пузыря. Ведущий исследователь проекта Мун-Шонг Тан предупредил, что у любителей электронных сигарет могут появиться данные заболевания.

Вейпы опасны не только из-за рака. Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщили, что в стране выявлена "болезнь вейперов". Зафиксировано более 500 случаев легочных и респираторных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет, при этом 12 человек уже умерли. Из-за распорстранения заболевания глава американской компании по производству электронных сигарет Juul Кевин Бернс покинул свой пост.