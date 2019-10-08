Российские гимнасты вышли в финал чемпионата мира с первого места

В немецком Штутгарте продолжается чемпионат мира по спортивной гимнастике. Мужская сборная России квалифицировалась в финал командного турнира, заняв первое место.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный набрали 259,928 балла. На втором месте идут китайские гимнасты (258,354). На третьей позиции расположилась сборная Японии (258,026).

Финал чемпионата мира в командном многоборье состоится 9 октября.