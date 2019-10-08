В Баку горит ТЦ "Бина" на площади 3 тысячи квадратных метров

В Баку горит торговый центр "Бина", расположенный в поселке Локбатан Гарадагского района столицы. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

К настоящему времени огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров. Его тушению мешает сильный ветер, передает РИА Новости.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.