Крупный пожар в ТЦ в Баку удалось локализовать, есть пострадавшие

Крупный пожар, вспыхнувший в торговом центре "Бина" в Баку удалось локализовать. Об этом СМИ сообщил заместитель министра ЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.

Врачи, прибывшие на место ЧП, обнаружили трех пострадавших.

Огонь вспыхнул в торговом центре "Бина" в Баку в ночь на вторник, 8 октября. Общая площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. Борьбе с огнем мешает сильный ветер, сообщает РИА Новости.