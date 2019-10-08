"Лион" уволил Силвиньо и положил глаз на Венгера

Руководство французского "Лиона" приняло решение уволить главного тренера команды Силвиньо с занимаемого поста. На его место прочат экс-наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера.

По информации Le Parisien, помимо 69-летнего специалиста клуб также могут возглавить экс-тренер сборной Франции Лоран Блан и бывший полузащитник "ПСЖ" Тиагу Мотта.

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера "Лиона" назначен ассистент Силвиньо Жеральд Батикль. Напомним, что "львы" выступают в Лиге чемпионов в одной группе с санкт-петербургским "Зенитом".