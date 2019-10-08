Плавучий космодром "Морской старт" готов отправиться в Россию

Плавучий космодром "Морской старт" (владелец – группа компаний S7) готов к транспортировке в Россию. С платформы снято все оборудование американского и украинского производства. Площадка будет перебазирована на Дальний Восток, передает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

Снятое с платформы оборудование – системы связи Boeing и пусковое оборудование компании "Южмаш" – складировано в Лонг-Бич — порту приписки "Морского старта". Платформа ожидает разрешения на перебазирование, которое должен выдать госдеп США.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о планируемом перебазировании космодрома. "Морской старт" может приплыть в порт в Большом Камне под Владивостоком.

Вопрос перебазирования платформы поднимался в 2013 и 2015 годах. В качестве мест базирования предлагались Крым, Вьетнам, Советская Гавань, Владивосток.

"Морской старт" в настоящее время находится в Тихом океане близ острова Рождества. Космодром состоит из двух судов — стартовой платформы Odyssey, с которой осуществляются запуски ракет, и сборочно-командного судна Sea Launch Commander, на который во время запуска переходит весь персонал. Первый запуск с плавучего космодрома был осуществлен в 1999 году. Всего с него осуществлено 36 стартов, три из них закончились аварией. Следующий запуск с "Морского старта" запланирован на декабрь 2019 года.