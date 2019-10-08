Пожар в ТЦ в пригороде Баку потушен

Пожар в ТЦ "Бина" в Гарадагском районе Баку потушен. Об этом сообщили представители МЧС Азербайджана.

Звонок о пожаре в торговом центре поступил на горячую линию МЧС в 00:41 по местному времени (23:41 по времени Москвы). Пожару была присвоена третья степень, передает агентство "Интерфакс". Общая площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров.

В 2:22 по местному времени пожар удалось локализовать, в 2:46 он был потушен. В борьбе с огнем были задействованы более 200 человек личного состава и порядка 40 единиц спецтехники.

Врачи, прибывшие на место ЧП, обнаружили трех пострадавших. МЧС пока не называет причины пожара.