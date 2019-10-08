Форвард "Рейнджерс" Наместников продолжит карьеру в "Оттаве"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников в нынешнем сезоне будет выступать за "Оттаву Сенаторз". Руководство американской команды обменяло 26-летнего россиянина на защитника Ника Эберта.

Кроме того, "рейнджеры" получили за Наместникова пик четвертого раунда на драфте НХЛ 2021 года. Об этом сообщил официальный сайт "Нью-Йорка".

Наместников стал выступать за американскую команду в сезоне-2017/18. За "Рейнджерс" он провел 99 матчей, набрав в них 35 (13 голов +22 передачи) очков.