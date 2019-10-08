Тарасенко и Барбашев помогли "Сент-Луису" обыграть "Торонто"

Матчем в Торонто между "Мэйпл Лифс" и "Сент-Луис Блюз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости сумели добиться победы со счетом 3:2. Российские нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев записали в свой актив по голевой передаче.

В составе победителей шайбы забросили Оскар Сундквист, Брэйден Шенн и Алекс Пьетранджело. У хозяев льда отличились Фредерик Готье и Уильям Нюландер.

В другой встрече дня "Коламбус Блю Джекест" на своей площадке одолел "Баффало Сэйбрз". Встреча завершилась в пользу хозяев льда в овертайме со счетом 4:3.