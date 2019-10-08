Турция готовит новый удар по Сирии

Турция готовится нанести новый удар по Сирии. Министерство обороны страны заявило о завершении подготовки к новой операции. По сообщениям ведомства, для обеспечения безопасности мирных жителей были созданы особая зона и специальный коридор, передает телеканал "Россия 24".

Накануне турецкие ВВС нанесли удар по северо-востоку Сирии. Был атакован штаб курдских формирований. Информации о жертвах пока не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности уничтожить экономику Турции если Анкара, как он выразился, "выйдет за рамки дозволенного в ходе операции в Сирии". Кроме того, уже после авиаудара американские сенаторы заявили о готовности представить законопроект по санкциям против Анкары — в частности, о приостановке участия страны в НАТО.