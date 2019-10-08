В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения

Три нефтяных месторождения захвачены протестующими в Эквадоре. Об этом сообщили представители министерства энергетики страны.

Из-за захвата работу по добыче пришлось приостановить. Ежедневные потери могут достигать 60 тысяч баррелей, сообщает телеканал "Россия 24". Сейчас руководство предприятий ведет с протестующими переговоры.

Беспорядки в Эквадоре продолжаются с начала октября. Граждане недовольны экономическими реформами, в частности — отменой субсидий на бензин, что привело к росту цен на топливо более чем на 120 процентов. Работники сферы транспорта объявили бессрочную забастовку и вышли на митинги. В некоторых городах начались беспорядки, арестовано почти 500 человек. Президент Эквадора объявил в стране чрезвычайное положение.