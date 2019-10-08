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8 октября 201907:47

"Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

"Аэрофлот" признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Аэрофлот стал "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы". Российский авиаперевозчик уже второй год подряд побеждает в ключевой номинации престижной премии, которую проводит авторитетный британский журнал Business Traveller.

Победителей определяют читательским голосованием. Каждый год тысячи подписчиков издания оценивают качество перевозок бизнес-классом. Церемония награждения прошла в Лондоне, передает телеканал "Россия 24".

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