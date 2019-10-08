На пляже в Бразилии найдена бутылка с посланием от советских моряков

Бразильские туристы получили загадочное письмо из прошлого. Компания студентов нашла бутылку с посланием от советских моряков.

Неожиданная находка ждала молодых людей во время отдыха на пляже. Один из отдыхающих заметил стеклянную тару, внутри которой был сверток. Когда его извлекли, прочитать послание удалось не сразу — текст был на русском языке.

Студенты опубликовали фотографию письма в Интернете с просьбой помочь в переводе. На публикацию откликнулись десятки человек, сообщает телеканал "Россия 24". Как выяснилось, в послании говорилось, что моряки опустошили эту самую бутылку вопреки сухому закону.

Специалисты предполагают, что сбросить ее могли моряки с советского судна в начале 90-х годов.