Франк-Вальтер Штайнмайер удивлен реакцией Киева на его "формулу" по урегулированию конфликта на Донбассе. Президент ФРГ отметил: его удивляют споры, которые разгорелись из-за "формулы", ведь в переговорах по ней участвовал тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Он также опроверг утверждения, что "формула" создавалась под влиянием Москвы. Штайнмайер подчеркнул, что это – попытка превратить большие шаги, на которые не были готовы стороны конфликта, в серию маленьких. Обсуждение слов президента ФРГ прошло в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Формула Штайнмайера" была согласована контактной группой по Украине на прошлой неделе. Согласно ей, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу закон об особом порядке местного самоуправления. В день выборов он будет действителен на временной основе, после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов – на постоянной.

После того, как документ был подписан, на Украине начались протесты, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Представители этого движения устроили митинги в Киеве и других украинских городах.