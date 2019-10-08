В Таиланде разбился автобус, перевозивший студентов

Во вторник утром в северной таиландской провинции Лампанг микроавтобус, перевозивший студентов в Бангкок, врезался в грузовик. По данным местных СМИ, в ДТП погибли 3 человека и 19 получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС.

Водитель грузовика увидел в зеркале свет фар, после чего почувствовал сильный удар. Он считает, что микроавтобус пытался обогнать его, однако ему не удалось завершить маневр, врезавшись в заднюю часть грузовика.

По данным полиции, три студента погибли на месте. Все пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование произошедшего.