Допрос вместо диалога: депутат Юмашева рассказала подробности своего задержания

То визы не дадут, то в аэропорту задержат. Все больше вопросов у международного сообщества вызывает поведение Соединенных Штатов. Причем, не только в отношении России. Почти 60 человек из Ирана не смогли принять участия в работе генасамблеи ООН из-за того, что Вашингтон отказался выдавать визы.

Аналогичаня история и у кубинцев. Российская делегация в итоге сократилась на треть. Из-за чего свою работу прекратили сразу два комитета Генасамблеи ООН — по правовым вопросам и вопросам разоружения. Делегаты призвали вмешаться генерального секретаря. Впрочем, даже получение визы от проблем не избавит — прибывшего на международный форум депутата Госдумы Ингу Юмашеву отправили на допрос. Перед отлетом в Россию с ней успел пообщаться мой коллега Валентин Богданов.

В Россию депутат Инга Юмашева возвращается 103-м рейсом "Аэрофлота". В Нью-Йорк она добиралась рейсом 102, на прилете ее и задержали.

Обратная дорога из Сан-Франциско, куда Юмашева летала на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс" (он призван способствовать улучшению отношений между двумя странами), лежит через тот же самый терминал, где эти отношения в который раз попытались ухудшить.

- Как настроение?

- Боевое!

- Как добрались?

- Все нормально. Потому что встретили наши сотрудники консульства, сопроводили.

- Сейчас в Москву

- Да и прямиком на заседание Госдумы.

В минувшую субботу этот путь до эскалатора растянулся больше чем на полтора часа.

- Не очень приятно, конечно. Не ожидаешь когда приезжаешь на форум "Диалог Форт Росс" допроса на прилете.

- Вот он, тот самый прилет, да?

- Именно там, да.

Почему пассажирка Юмашева показалась сотрудникам ФБР подозрительной, объяснять агенты не спешили. Допрос начали, потом прервали, позже возобновили вновь.

"На этом фоне, мне с одной стороны даже показалось, что может быть они пытаются сделать все, чтобы я не успела на следующий рейс в Сан-Франциско, потому что время уже поджимало, я прилетела в 17:30 и пока прошла там первые процедуры, пока дошла до стойки, где нужно было предъявить паспорт, то плюс к этому около часа шло это специфическое общение", — сказала Юмашева.

- Были ли неприемлемые вопросы произнесены? "Были, причем, в самом финале, когда мне задали вопрос, не хочу ли я побеседовать еще раз в более комфортной обстановке".

Не смутило допрашивавших ни то, что перед ними девушка, ни то законодатель. Парламентарий из другой страны. К тому же с дипломатическим паспортом.

"При мне был и дипломатический паспорт и депутатское удостоверение и даже депутатский значок", — сказала Юмашева.

- Как они отреагировали, когда вы все таки сказали что вы депутат Государственной думы, какая была реакция?

"Ну, дальше начались вопросы зачем, на какую конференцию вы приехали, что вы хотите здесь делать, о чем хотите рассказывать ну и дальше уже детали".

Инга Юмашева сейчас благодарна всем, кто не остался равнодушен к этой ситуации. Но особенно российским дипломатам во главе с послом в Вашингтоне, которые в последнее время сами испытывают на себе давление США. Кстати, Госдеп так и не выдал визы группе сотрудников российского МИД, направлявшихся на тот же форум в Калифорнию.

"Я считаю, что мы не должны поддаваться на такого рода провокации, не должны бояться, не должны обижаться, к сожалению, это норма, мы должны смотреть в будущее и нам сегодня очень важно продолжать наши действия по выстраиванию конструктивного взаимодействия с США, тем более, что здравомыслящих людей там очень много".

Вот только к принятию решений их не допускают. Когда Инга Юмашева уже была в воздухе стало известно, что работу приостановил шестой комитет Генассамблеи ООН, где занимаются правовыми вопросами. Международным правом вновь пренебрегли американцы. США не дали въехать в страну представителям Ирана. Не работает и первый комитет. После того как в Госдепе отказали в визах десятерым нашим дипломатам.