"Барселона" задолжала 261 миллион евро за трансферы

Футбольная "Барселона" имеет финансовые задолженности по совершенным трансферным сделкам на общую сумму в 260,7 миллиона евро согласно опубликованному клубом отчету за сезон 2018/19.

В частности, "Барселона" не погасила долг за нападающего Малкома – ныне уже игрока петербургского "Зенита". Сумма задолженности каталонцев перед французским "Бордо" составляет 30,3 миллиона евро.

Также остается не оплаченной покупка бразильца Фелипе Коутиньо у "Ливерпуля", которому "Барса" задолжала 94,6 миллиона евро, сообщает Спортс.Ru. Из этой суммы 27,9 миллиона "блаугранас" переведут на счет "Ливерпуля" в самое ближайшее время, а всю остальную сумму погасят в дальнейшем.

Кроме того, остаются неоплаченными трансферы Артуро Видаля из "Баварии", Френки Де Йонга из "Аякса" и Нето из "Валенсии" на общую сумму в 91 миллион евро, а еще 79,4 "Барселона" должна различным кредиторам.