В Стокгольме объявят лауреата Нобелевки по физике

В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по физике. По прогнозам экспертов, в шорт-листе шесть человек, которые представляют разные научные направления.

В частности, получение премии прочат профессору Оксфордского университета Артуру Экерту, который создал новый тип безопасной коммуникации на основе квантовой запутанности; ученому из Стэнфордского университета Тони Хайнцу, занимающемуся наноразмерными материалами; Джону Пердью из Темпльского университета, разрабатывающему теорию функционала плотности, сообщает ТАСС. Некоторые специалисты предполагают, что премия может быть присуждена французу Алену Аспе, австрийцу Антону Цайлингеру и американцу Джону Клаузеру, которые описали эффект квантового запутывания. Традиционно имена лауреатов всегда держатся в тайне до официального награждения.

В 2018 году премия была присуждена американцу Артуру Эшкину, французу Жерару Муру и канадке Донне Стрикленд за "революционные открытия в области лазерной физики".

Именно номинация по физике самая урожайная для российских ученых. Наиболее известные обладатели почетной награды — Лев Ландау, Петр Капица, Жорес Алферов.